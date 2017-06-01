Глава "Газпрома" о возможном отборе Украиной газа: пусть попробуют

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал риски возможного отбора газа Украиной в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу.

"Пусть попробуют", — сказал Миллер, отвечая журналистам в кулуарах ПМЭФ на вопрос, видит ли он риски такого отбора газа.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.