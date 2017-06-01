ФАС считает эффективным введение запрета анонимайзеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает эффективным для развития цифрового сектора РФ введение запрета на работу анонимайзеров и VPN-сервисов, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2017.

Как сообщалось в апреле, подготовлен законопроект, предусматривающий введение запрета на использование информационных систем и программ, позволяющих пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров однако говорил, что пока преждевременно обсуждать конкретные формулировки запрета.

Отвечая на вопрос, поможет ли развитию цифрового сектора РФ введение подобного запрета, спикер сказал: "Мне кажется, что данный законопроект более эффективен, он как раз более целевой. Он не будет всеобъемлющим для цифровой экономики, ведь в основном человеку скрывать особо нечего".

При этом собеседник отметил проблему, которую собирается поднять в рамках сессии на Петербургском международном экономическом форуме в четверг — это таргетированная реклама. "Она удобна, но через некоторое время по ней можно составить полный профиль человека. Живя в цифровую сферу, платя карточками, осуществляя цифровые платежи, мы имеем значительные плюсы сервиса. Но мы платим и большую цену — предоставление данных о частной жизни неограниченному кругу лиц. И юристы тоже задумались об этом", — рассказал Цариковский.

"На наш взгляд, законы о персональных данных практически повисли в воздухе. Реально они ограничивают пару строчек из паспорта, но на самом деле мы добровольно предоставляем рынку огромный объем информации, которую можно отнести к персональным данным", — подытожил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.