ФАС считает неэффективной идею регулирования мессенджеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает неэффективной идею о введении в России регулирования мессенджеров: результаты будут минимальными, а те, кто нарушают законы, найдут способы обходить предлагаемые меры, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ.

На прошлой неделе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи".

Кроме того, авторы документа возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей сети. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров ранее заявил, что скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты. В то же время глава Роскомнадзора Александр Жаров законопроект о регулировании мессенджеров поддержал.

"На мой взгляд, издержки будут крупными, а результаты минимальными. Те, кто нарушают законы, найдут кучу способов это делать в тех местах, которые не будут относиться классическим мессенджерам. Законопослушные граждане при введении регулирования как раз будут пользоваться WhatsApp и другими мессенджерами", — отметил Цариковский, говоря о необходимости введения регулирования мессенджеров.

По его словам, если и вводить регулирование ради безопасности, то нужно делать это глобально, например, по принципу закона Яровой, когда информация вся без исключения хранится длительный период времени. "А при нынешней версии проекта будет больше неудобств рядовым гражданам, а как раз злоумышленники и нарушители законодательства – от антимонопольного до уголовного — все равно найдут пути для передачи информации", — заявил он.

"Я просто считаю ее (идею регулирования мессенджеров в РФ с помощью идентификации пользователей по абонентскому номеру — ред.) неэффективной", — подытожил замруководителя ФАС.

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