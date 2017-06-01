России нужно перестать жить в долг, заявил Силуанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. России нужно выстроить сбалансированный бюджет, перестать жить в долг, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Нам надо выстроить долгосрочный тренд на обеспечение стабильности бюджетной системы государства. Потому что мы сейчас по сути живем в долг, проедая те ресурсы, которые созданы были при Алексее Леонидовиче (Кудрине – ред.)", — сказал Силуанов, выступая на ПМЭФ.

Кудрин, занимая пост главы Минфина, был инициатором создания резервных фондов, в которые власти перечисляют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, чтобы в случае неблагоприятной внешней конъюнктуры финансировать из них дефицит.

"Когда мы сможем сбалансировать бюджет, мы сможем выстраивать стабильную финансовую и экономическую политику. Считаю, что именно через бюджет мы сможем и должны обеспечивать те задачи экономического роста, о которых мы все говорим", — сказал Силуанов.