Набиуллина не видит ощутимых преимуществ от внедрения биткоинов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ЦБ РФ сейчас анализирует возможность введения регулирования биткоина, но не спешит в этом вопросе, так как видит много рисков при его использовании, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас анализируем эту возможность, и я думаю, что мы должны больше понять эту интернализацию биткоина и наших систем регулирования, мы видим много рисков при использовании биткоина", — сказала Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC в первый день ПМЭФ.

Банк России не рассматривает биткоин как виртуальную валюту или денежный актив, а считает его скорее цифровым активом, сообщила глава регулятора.

"Мы не считаем, что биткоин можно рассматривать как виртуальную валюту. Это больше цифровой актив с регулированием активов. Но я думаю, что более важно понимать преимущества новых технологий. Так же, как Blockchain, который основан на биткоине, теперь биткоины — это как деньги", — указала она.

"Мы не спешим. У нас есть некоторые сомнения, мы не видим огромных преимуществ от внедрения цифровых активов в нашей экономике", — заявила Набиуллина.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае сообщила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Все больше стран открывают свои рынки для криптоваЫВлют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности, считает глава Сбербанка Герман Греф.