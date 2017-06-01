ГЛОНАСС хочет поставить 9 тысяч систем для подержанных иномарок в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Девять тысяч комплектов системы ЭРА-ГЛОНАСС для подержанных иномарок доставят в июне-июле в Приморье, сообщает администрация края.

Ранее губернатор Владимир Миклушевский заявлял о "перекосах" и "спекуляциях" на рынке установки систем ЭРА-ГЛОНАСС в крае в условиях дефицита оборудования. Позже сообщалось, что один из уполномоченных агентов АО "ГЛОНАСС" в Приморье — "Сумотори-Авто" — прекращает продажу техники физлицам, а с 1 июня распределением терминалов займутся официальные таможенные представители.

По данным АО "ГЛОНАСС", в последних числах мая во Владивосток были отправлены две партии систем ЭРА-ГЛОНАСС на 1,31 тысячи терминалов. Всего с начала работы временного порядка оборудования подержанных иномарок системами на Дальний Восток были поставлены 5,2 тысячи комплектов оборудования.

"В соответствии с графиком поставок аппаратуры ЭРА-ГЛОНАСС в Приморский край, в июне в регион будет отправлено 3.496 комплектов оборудования, в июле – 5.504 системы", – сообщили в компании.

Кроме того, по данным региональных властей, "Сумотори-Авто" сообщила о продлении действия временного регламента по распределению поступающих терминалов и сохранении электронной очереди на покупку устройств ЭРА-ГЛОНАСС, которую планировалось отменить с 1 июня.

Первого января вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. С начала года около 1,4 тысячи ввозимых в Россию иномарок оказались в "подвешенном" состоянии на таможенных складах в Приморье и Японии из-за отсутствия ЭРА-ГЛОНАСС. К середине марта таможня Владивостока выдала ПТС владельцам всех задержанных иномарок, ввезенных до 15 февраля.

"ГЛОНАСС" аккредитовал 15 приморских компаний на право устанавливать аппаратуру вызова экстренных оперативных служб на автомобили и осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".