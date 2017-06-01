Товарооборот между Россией и Японией вырос в первом квартале на 25%

ТОКИО, 1 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Политические и экономические контакты России и Японии набирают темп, в первом квартале этого года товарооборот между двумя странами вырос на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, об этом сообщил посол Российской Федерации в Японии Евгений Афанасьев на открывшемся в Токио семинаре "Инвестиции в Россию: современный взгляд".

"В первом квартале этого года товарооборот между Россией и Японией вырос на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем экспорта из Японии в Россию вырос на 14%, увеличились поставки российских товаров в Японию, рост составил 29%. Наряду с традиционными позициями товарооборота активно развивается экспорт из России новых товаров: пищевых продуктов, текстиля, резиновых изделий, продукции целлюлозной промышленности", — сказал посол.

Посол подчеркнул, что инвестиционная привлекательность России растет в связи с тем, что российская экономика "взяла курс на восстановление после двухгодичного спада".

"Правительство России ведет работу по поддержке позитивных тенденций, положительного настроя бизнеса, создания предсказуемых экономических и финансовых условий для работы российского и иностранного бизнеса", — отметил Афанасьев.

Инвестиционный семинар организован финансовым домом "Солид", Ассоциацией Региональных Банков "Россия", Торговым представительством Российской Федерации в Японии при поддержке Центрального Банка Российской Федерации и Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). В семинаре приняли участие около 150 представителей японских компаний и ассоциаций.