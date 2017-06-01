Пошлина на экспорт нефти из России снизилась на четыре доллара

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июня сократилась на 4 доллара — до 80 долларов за тонну с 84 долларов за тонну в мае, следует из документов Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2017 года составила 48,21 доллара за баррель, или 351,9 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года. Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ (СУГ).

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 июня снизилась до 12,2 доллара с 12,9 доллара за тонну в мае.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) уменьшилась до 44 долларов с 46,2 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 24 долларов с 25,2 доллара. Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла снизилась до 24 долларов с 25,2 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса — до 80 долларов с 84 долларов за тонну.

Пошлина на кокс уменьшилась до 5,2 доллара с 5,4 доллара за тонну.