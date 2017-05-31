Фальстарт: Украина заявила о победе над "Газпромом" в Стокгольмском суде

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Стокгольмский арбитраж в среду вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

Киев празднует победу



Изначально ожидалось, что первое решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет вынесено в середине весны, сроки неоднократно сдвигались, но точная дата не называлась. Представитель МИД Украины в среду утром сообщил, что вердикт ожидается в течение дня. Позже в "Нафтогазе" уточнили, что оно будет промежуточным и будет содержать оценку судом всех юридических и фактических вопросов, на которых основываются требования сторон, за исключением отдельных элементов и расчета размера требований сторон, подлежащих удовлетворению.

Уже вечером стало известно, что арбитраж объявил сторонам свое решение. "Нафтогаз" заявил, что оно было принято в пользу Украины.

"Сегодня суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма вынес отдельное решение по делу НАК "Нафтогаз Украины" против ОАО "Газпром" по контракту на поставку газа в Украину с 2009 года. В частности трибунал полностью отклонил требование "Газпрома" по применению принципа "бери или плати", а также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий. Кроме того, судом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа, который находился в контракте", — сообщила пресс-служба компании.

В свою очередь замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль уточнила, что решение о пересмотре цены касается периода с 2014 года, хотя "Нафтогаз" настаивал на пересчете стоимости поставленного газа начиная с 2009 года, когда вступил в силу новый контракт. Также, по ее словам, по решению суда, при расчете цены газа должна применяться формула с привязкой к стоимости топлива на европейском хабе.

"Их позиция (Стокгольмского арбитража — ред.) по ключевым вопросам оказалась следующей: условие "бери или плати" (львиная доля финансовых требований "Газпрома") упразднено полностью; запрет реэкспорта отменен полностью; формула цены пересмотрена с 2014 года — европейский хаб", — написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

На Украине это решение назвали победой, однако содержательных комментариев от руководства "Нафтогаза" пока не было.

Точная дата вынесения судом окончательного решения, которое будет содержать позицию суда по удовлетворению требований сторон касательно финансовых компенсаций и их размера, пока не известна. "Газпром" сообщил лишь, что оно ожидается не ранее конца июня. Кроме того в Стокгольме также находится еще один спор между "Газпромом" и "Нафтогазом", который касается транзитного контракта. Сроки вынесения вердикта в этом споре пока не называются.

"Газпром" изучает решение

Российский газовый холдинг пока сдержан в комментариях. По сути единственным высказался заместитель начальника департамента "Газпрома" Сергей Кузнец в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Действительно, мы только что получили промежуточное решение арбитража. Оно посвящено в основном решению принципиальных юридических вопросов, не содержит в себе каких-либо цифр. Объем очень большой, 790 страниц, мы сейчас анализируем его содержание с тем, чтобы прийти к каким-то выводам", — сказал Кузнец.

Украинские эксперты также пока не спешат с выводами по данному решению суда, ожидая обнародования полного текста решения. Вместе с тем, по мнению некоторых аналитиков, исходя из озвученной украинской стороной информации, оно вынесено все же в пользу Украины. В частности специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что решение Стокгольмского арбитража усилит позиции украинского холдинга в переговорах по цене на газ с потенциальными поставщиками.

"Конечно, нам позволили пересмотреть цену. Это тоже приятно. Но вряд ли "Нафтогаз" будет покупать газ у "Газпрома" по любой цене. Но теперь в переговорах с другими поставщиками на нас не будет давить невозможность покупок у "Газпрома", что значительно усилит наши позиции", — написал Фурса на своей странице в Facebook.

По его мнению, этот результат был бы невозможен без диверсификации Киевом поставок газа. "Этот результат был бы невозможен без поставок норвежского газа. Просто потому что тогда мы были бы вынуждены продолжать покупать российский газ и наша позиция в суде была бы слабой. Этот результат был бы невозможен без перемычки на границе в Словакии, которая позволила нам "виртуально" брать море газа из Европы и не иметь дела с "Газпромом", легализируя контракт", — считает эксперт.

История вопроса



Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности из Польши, Словакии и Венгрии. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.

По делу о транзите газа через Украину "Нафтогаз" требует от "Газпрома" разрешения проблемы "виртуального реверса", гарантий объемов транзита и компенсации за снижение объемов транзита.

Суммы взаимных требований многомиллиардные. Правда, они различаются в зависимости от источника информации. Так, "Нафтогаз" в конце сентября 2016 года оценивал сумму своих исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже в 28,3 миллиарда долларов, "Газпрома" к "Нафтогазу" — в 38,7 миллиарда долларов.

Последняя озвученная самим "Газпромом" общая цифра его требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма — 37 миллиардов долларов, в основном, они касаются штрафов по режиму "бери или плати". При этом премьер Украины Владимир Гройсман, комментируя решение арбитража Стокгольма, заявил, что убытки Киева в случае удовлетворения требования "Газпрома" могли составить более 45 миллиардов долларов.