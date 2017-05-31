Льготы для предприятий Коми сохранятся при росте тарифа для них свыше 25%

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Льготный тариф на тепло и воду для предприятий Коми будет сохранен в том случае, если со второго полугодия рост тарифа для них превысит 25%, говорится в сообщении Госсовета республики.

Соответствующую поправку власти Коми планируют внести в законопроект о компенсации из республиканского бюджета части стоимости теплоэнергии, воды и услуг по водоотведению, которые ресурсоснабжающие организации предоставляют коммерческим организациям республики.

"На предстоящем заседании Госсовета Коми 22 июня в законопроект планируется внести изменения, которые предусматривают применение льготных тарифов для прочих потребителей – предприятий и организаций – со второго полугодия в случае повышения тарифа более чем на 25%", — отмечается в сообщении.

Повышение коммунальных тарифов происходит ежегодно с 1 июля. Тарифы для населения и юрлиц отличаются, при этом в рамках одной категории потребителей тарифы на теплоэнергию и воду могут быть разными в зависимости от ресурсоснабжающей организации и условий ее деятельности. В целях сдерживания роста коммунальных тарифов регионы по своему усмотрению доплачивают из бюджета разницу между установленным тарифами и экономически обоснованными.

Для населения Коми все останется без изменений. "Льготный тариф для потребителей установлен на весь 2017 год. На возмещение затрат населения на оплату коммунальных услуг предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей бюджетных средств.", — добавляется в сообщении. На компенсацию затрат для предприятий и организаций Коми планируется выделить 80 миллионов рублей.

По мнению участников Госсовета, оптимизировать затраты на оплату коммунальных услуг предприятия смогут путем реализации энергосберегающих проектов, в том числе, энергосервисного механизма. Он предусматривает реализацию энергосберегающих мероприятий за счет ресурсоснабжающей или управляющей компании. Заказчик рассчитывается с компанией исключительно фактически полученной экономией, которая возникает при потреблении коммунальных услуг.