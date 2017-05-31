Отдыхающие на пляже Черного моря у детского оздоровительного лагеря в Крыму. Архивное фото

Отдыхающие на пляже Черного моря у детского оздоровительного лагеря в Крыму. Архивное фото

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил вернуться к федеральному финансированию детских лагерей.

"Несколько лет назад эти вопросы были отданы на откуп регионам. С тех пор число детских лагерей неуклонно сокращается, а путевки дорожают. Но детский отдых и оздоровление — важнейшая социальная сфера, государство должно ее поддерживать финансово", — заявил Миронов РИА Новости.

Помимо этого парламентарий считает, что в данной сфере необходим и системный федеральный контроль.

"В законодательном регулировании отрасли остается немало пробелов. И хотя в некоторых регионах чиновники видят решение всех проблем в тотальных запретах, в целом безопасность и здоровье детей по-прежнему не защищены достаточно надежно… В частности, отсутствуют необходимые подзаконные акты, не создан единый Реестр организаций детского отдыха, не принята профильная госпрограмма отдыха и оздоровления детей", — пояснил Миронов.