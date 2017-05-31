Миронов предложил вернуться к федеральному финансированию детских лагерей
13:4531.05.2017
(обновлено: 13:57 31.05.2017)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил вернуться к федеральному финансированию детских лагерей.
"Несколько лет назад эти вопросы были отданы на откуп регионам. С тех пор число детских лагерей неуклонно сокращается, а путевки дорожают. Но детский отдых и оздоровление — важнейшая социальная сфера, государство должно ее поддерживать финансово", — заявил Миронов РИА Новости.
Помимо этого парламентарий считает, что в данной сфере необходим и системный федеральный контроль.
"В законодательном регулировании отрасли остается немало пробелов. И хотя в некоторых регионах чиновники видят решение всех проблем в тотальных запретах, в целом безопасность и здоровье детей по-прежнему не защищены достаточно надежно… В частности, отсутствуют необходимые подзаконные акты, не создан единый Реестр организаций детского отдыха, не принята профильная госпрограмма отдыха и оздоровления детей", — пояснил Миронов.
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