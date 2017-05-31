Путин смягчил ограничения по безвизовому режиму с Турцией

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин расширил список категорий турецких граждан, имеющих право на поездки в РФ по безвизовому режиму, сообщает пресс-служба Кремля.

В ноябре 2015 года Путин в числе специальных мер против Турции приостановил безвизовый режим с этой страной, сделав ряд исключений.

Согласно приводимому тексту указа, теперь исключения касаются также "граждан Турецкой Республики, являющихся членами экипажей воздушных судов Турецкой Республики, а также граждан Турецкой Республики, имеющих действительные служебные паспорта и направляемых в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в дипломатические представительства и консульские учреждения Турецкой Республики, находящиеся на территории РФ, и членов их семей".

Кроме того, в указе президента РФ подчеркивается, что расширенный список категорий действует "при условии принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан РФ, имеющих действительные служебные паспорта".