Путин снял ограничения на найм работников из Турции

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин исключил из специальных мер в отношении Турции ограничения на работу турецких компаний по отдельным видам деятельности и снял ограничение на найм в РФ турецких работников, сообщает пресс-служба Кремля.

"Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года… изменения: подпункты "б" и "в" пункта 1 признать утратившими силу", — приводится в сообщении текст указа.

Пункт "б" указа "О специальных экономических мерах" вводил ограничения на выполнение отдельных видов работ или услуг на территории России по перечню, определяемому правительством РФ. Пункт "в" указа вводил запрет на найм работников из числа граждан Турции для работодателей, не включенных в перечень, определяемый правительством РФ.