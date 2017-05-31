Роскачество: треть товаров, якобы сделанных по ГОСТу, ему не соответствует

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Около 40% российских товаров имеют на упаковке слово "ГОСТ", при этом треть из них на самом деле не соответствует государственному стандарту, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

"Авторитет термина "ГОСТ" сегодня в России очень высок, поэтому нанесение его на упаковку всегда способствует улучшению продаж. По данным наших исследований, около 40% товаров в маркировке имеют ГОСТ, при этом треть товаров, "сделанных по ГОСТу", ему не соответствуют", — сказал он.

Поэтому, по словам главы Роскачества, запущенная Росстандартом в пилотном режиме процедура Национальной системы стандартизации (НСС), проверяющая товары на соответствие ГОСТам, — это "правильная и своевременная инициатива".

"Сейчас прорабатывается вопрос интеграции товаров с российским Знаком качества (присваивается Роскачеством — ред.) в НСС по упрощенной процедуре, чтобы не проходить повторные проверки", — добавил он.

Росстандарт (находится в ведении Минпромторга) с 15 мая начал прием заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте подтверждения соответствия продукции требованиям ГОСТа, одновременно в РФ стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТа. Как уточнял Минпромторг, теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком НСС.

В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТом производитель будет привлечен к ответственности — административной, но и уголовной в случае неоднократных нарушений. Так, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТа) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.