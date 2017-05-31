Киев арестовал принадлежащие "Газпрому" акции украинского "Газтранзита"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинский Минюст направил "Газпрому" постановление об аресте акции компании "Газтранзит", которая принадлежит холдингу, в рамках антимонопольного дела, говорится в отчете по МСФО за первый квартал 2016 года.
"Руководство группы приняло решение о начислении обязательства в сумме балансовой стоимости акций АО "Газтранзит"", — говорится в отчете. Сумма обязательств входит в общую цифру кредиторской задолженности, начисленных обязательств и резервов предстоящих расходов и платежей, которые на 31 марта составляли 921,4 миллиарда рублей. При этом инвестиции "Газпрома" в "Газтранзит" составляли 232 миллиона рублей, отмечается в отчете.
Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.
Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.