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Экономика

В Киеве рассказали, на какое решение рассчитывают в споре с "Газпромом"

22:2030.05.2017
(обновлено: 22:38 30.05.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛоготип компании ГазпромЛоготип компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что лучшим для Киева решением Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" будет отмена принципа "бери или плати".

Министр энергетики России Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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"Лучшим решением для нас будет решение о снятии бремени, связанного с тем долгом "бери или плати", то есть та трактовка, которую навязывает нам "Газпром", мы должны покупать 52 миллиарда кубов газа, оно для нас наиболее тягостное. Несмотря на то, что контракт предусматривает и пересмотр цены, и все другие вещи, но опять же этого не делалось, и мы надеемся, что благодаря решению Стокгольмского арбитража это будет сделано", — сказала Зеркаль в эфире украинского телеканала "5 канал".

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России и на транзит через Украину от 2009 года. Согласно отчетности "Газпрома", арбитраж должен вынести решение по двум искам 30 июня.

Основная часть претензий российской компании к "Нафтогазу" приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Согласно этому правилу, "Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество "голубого топлива". Общая сумма претензий "Газпрома" к "Нафтогазу", по данным отчетности российского холдинга, составляет 37 миллиардов долларов.

Логотип компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены и транзитные ставки, а также отмены запрета на перепродажу газа.

По словам замглавы МИД Украины, решение суда не будет сразу публичным. "Завтра, я думаю, мы услышим с обеих сторон, что все хорошо, что все победили. Любое решение сначала будет трактоваться как победа обеими сторонами", — сказала Зеркаль.

Она пояснила, что завтра будет выведена "формула", которая станет использоваться для подсчета. На это уйдет некоторое время. После чего, если стороны не придут к общему мнению, уже арбитраж будет принимать окончательное решение на основании этих подсчетов, заключила Зеркаль.

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Экономика
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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Маклай Главкин на кинозалеNickolay Toporov
Nickolay Toporov,
Но долги ты все заплатишь,
спрыгнув с розума сама!)))
22:55
30.05.2017
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Никитин ВладSmerch Smerch
Smerch Smerch, на алексея навального -- тот даже в меду какашку отыщет
23:00
30.05.2017
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