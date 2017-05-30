Решения впереди: Путин изучит предложения по стратегии развития России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить представленные ему во вторник на совещании по экономическим вопросам предложения экспертных групп — "Центра стратегических разработок" (ЦСР) и "Столыпинского клуба" — по стратегии развития страны, сообщили журналистам участники мероприятия. С их слов, никаких решений пока не принято, но совещания по отдельным направлениям пройдут уже в июне-июле.

Свои наработки главе государства представили председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, председатель президиума "Столыпинского клуба" Борис Титов. Они же и пообщались с прессой по итогам совещания.

По словам обоих, работа над стратегией развития России будет продолжена, в том числе с участием экспертных групп.

Решения пока впереди



Путин по итогам своего декабрьского послания парламенту поручал кабмину до 30 мая 2017 года подготовить и утвердить комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы, предусматривающий меры для выхода российской экономики на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине мая доложил главе государства о подготовленном плане, содержащем общие подходы к развитию экономики и социальной сферы страны. Путин тогда отметил, что разработанный правительством документ должен лечь в основу, однако указал, что необходимо обсудить и предложения экспертных групп. Речь шла как раз о ЦСР и "Столыпинском клубе".

Открывая совещание во вторник, глава государства уточнил, что еще предстоит решить, будет ли в итоге одобрена целиком одна из представленных трех стратегий или же в итоге получится некая компиляция из содержащихся в них инициатив.

Президент, по словам Кудрина, в ближайшие два месяца проведет ряд совещаний по отдельным направлениям стратегии. Но вдаваться в детали глава совета фонда ЦСР не стал, отметив лишь, что одна из этих встреч будет посвящена вопросам фискальной нагрузки на бизнес.

"Он (Путин — ред.) обещал, что он внимательно с ним (проектом стратегии ЦСР — ред.) ознакомится и продолжит с нами работать, обсуждать отдельные вопросы. Он запланировал на основе сегодняшнего совещания несколько совещаний по отдельным вопросам у него… Это будет несколько совещаний уже в июне-июле", — сказал Кудрин.

"Сегодня не делалось окончательных оценок тем предложениям, которые (прозвучали — ред.) Цель сегодняшнего заседания была услышать концепцию, в целом ключевые приоритеты, главные факторы экономического роста. Мы обсуждали основные препятствия экономического роста и как их преодолевать", — добавил он.

Ряд решений в рамках подготовки стратегии развития РФ может быть озвучен до президентских выборов 2018 года, ряд — войти в стратегический документ после выборов, считает Кудрин.

Принципиальные развилки



Он кратко обозначил основные параметры подготовленной ЦСР стратегии, отметив, что документ включает предложение повысить пенсионный возраст, однако этот вопрос на совещании во вторник не обсуждался.

В свою очередь Титов считает, что повышать пенсионный возраст в России рано из-за неочевидных выгод для бюджета страны и недостаточного уровня жизни граждан.

Это не единственное противоречие двух стратегий. Основная сфера разногласий — проводимая Банком России политика, которую Кудрин в целом поддерживает, а вот Титов выступает против "фетиша низкой инфляции при отсутствии экономического роста" и предлагает регулятору таргетировать не только рост цен, но и рост экономики. Из этой же области — расширение денежного предложения, иными словами — запуск некого аналога западных "программ количественного смягчения", за что выступают "столыпинцы" и что считают неприемлемым в ЦСР, заявляя, что в российской действительности это лишь ускорит инфляцию.

Впрочем, готовящаяся стратегия будет касаться не только социально-экономического развития.

"Нам было предложено (президентом — ред.) еще акцентировать наше внимание на судебной реформе, на тех институциональных реформах, которые мы сделали и предложили", — рассказал Титов.

"Это комплексная такая задача, которую необходимо решать сегодня. Это не какие-то там отдельные маленькие решения, а это в принципе должен быть системный взгляд на развитие судебной системы страны. Он (Путин) предложил на эту тему обратить внимание", — отметил бизнес-омбудсмен.