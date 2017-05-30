Путин рассказал, каким должен быть план экономического развития России

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Планы экономического развития России должны быть реалистичными и отражать интересы людей, заявил президент Владимир Путин.

"Планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными, наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей и единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества", — отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин подчеркнул, что готовящийся план действий правительства на 2017-2025 годы — ключевой документ с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики страны.

По словам президента, важно сделать ставку на улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности российской экономики, рост производительности труда и эффективности крупных инвестиционных проектов.

Также, по мнению главы государства, нужно сконцентрироваться на развитии малого и среднего бизнеса, наращивании несырьевого экспорта и формировании новых точек роста в регионах.

Путин пояснил, что на совещании будут обсуждаться экспертные предложения по достижению развития и технологического обновления экономики страны.

"Обсудим насколько эти идеи конкурентные и применимы на практике", — добавил он.

Также в обсуждении примут участие премьер-министр Дмитрий Медведев, ряд членов кабмина и руководители бизнес-объединений.

На совещании свои программы социально-экономического развития страны представят председатель совета фонда "Центр стратегических инициатив" Алексей Кудрин и председатель президиума "Столыпинского клуба" Борис Титов. Их взгляды на пути к экономическому росту кардинально различаются.

Основная сфера разногласий — проводимая Банком России политика, которую Кудрин в целом поддерживает, а вот Титов выступает против "фетиша низкой инфляции при отсутствии экономического роста" и предлагает регулятору таргетировать не только рост цен, но и рост экономики.

В декабрьском послании парламенту Путин поручил подготовить и утвердить комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы. Он предусматривает выход российской экономики на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов.