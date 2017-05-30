В Татарстане обеспечат дороги с твердым покрытием 27 населенных пунктов

КАЗАНЬ, 30 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Дорожники в Татарстане в 2017 году обеспечат подъездными путями с твердым покрытием 27 населенных пунктов, средства на дороги к 17 из них выделяются федеральным центром, сообщил во вторник министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.

"Мы продолжаем работу с федеральным центром, и в рамках программы дорожных работ в этом году планируем соединить 27 населенных пунктов дорогами с твердым покрытием… По программе развития транспортной системы до 2020 года на сельские дороги при софинансировании мы получаем в этом году средства из федерального бюджета в объеме почти 600 миллионов рублей", — сказал Сафин на брифинге в правительстве республики.

Таким образом, по его словам, за счет федеральной программы дороги с твердым покрытием будут проложены к 17 населенным пунктам, еще к 10 населенным пунктам их планируется построить за счет республиканской программы.

Министр отметил, что с 2010 года в республике 372 населенных пункта соединены подъездами с твердым покрытием, благодаря этому комфортабельные дороги получили более 50 тысяч жителей республики.

По информации Сафина, в республике на сегодняшний день сформированы все программы дорожного строительства. Всего в 2017 году, по его словам, планируется построить порядка 120 километров новых автомобильных дорог федерального и регионального уровня, отремонтировать — более 1,2 тысячи километров федеральных и региональных дорог. В частности, на федеральной автомобильной дороге М-7 "Волга", где работы ведутся сразу на пяти участках, в этом году планируется ввести в эксплуатацию два участка общей протяженностью 30 километров. Полностью работы здесь ожидается завершить к концу 2018 года, как и предусмотрено контрактами.

На региональных дорогах планируется отремонтировать около 300 километров автодорог и семь мостов, построить 89 километров автодорог и пять мостов. Также в 2017 году будут приведены в нормативное состояние дороги по пути следования 62 школьных маршрутов, построены 32 подъезда к фермерским хозяйствам общей протяженностью 26 километров в 23 муниципальных районах.

Другие новости региона читайте здесь>>>