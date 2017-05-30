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Экономика

Посол ЕС пожаловался на протекционизм в российской экономике

16:2930.05.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкГлава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас. Архивное фотоГлава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас обвинил РФ в протекционизме и изолировании российского бизнеса от глобальной цепи поставок, но отметил взаимозависимость Евросоюза с Россией.

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© Фото : TurkStream
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"К сожалению, вместо того, чтобы построить партнерство на основании общих ценностей, экономической интеграции и открытых рынков и модернизации общества, мы сейчас находимся в ситуации, когда ищем решение кризиса. Дело в том, что Украина является центром конфликта. Европейский союз и Россия остаются взаимозависимыми по причине многосторонних отношений", — сказал дипломат на Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

"Россия принимает протекционизм и (это) является приоритетом для России. Недавно (Россия) приняла широкий диапазон мер, который влияет на все важные экономические секторы, искажает условия равного доступа. Кажется, что Россия изолирует бизнес от глобальной цепи поставок вместо того, чтобы интегрироваться в глобальную цепь поставок", — заявил Ушацкас, добавив, что ЕС является "самым крупным торговым партнером" России, на которого приходятся "46% российской внешней торговли".

При этом Ушацкас отметил, что торговля между Евросоюзом и Россией растет по сравнению с 2016 годом, поэтому ЕС "нуждается в сотрудничестве (с РФ) еще больше".

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.

Генеральными партнерами конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме этого конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России. Информационными партнерами конференции выступили агенство РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня". Конференция организована Российским советом по международным делам (РСМД).

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Экономика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
burningwater
И ни слова о "изолированности" из-за санкций ЕС, и ни слова о протекционизме и политике квот в Европе. Лицемерное ничтожество.
16:41
30.05.2017
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ivanovseva2016
Ему хватает наглости говорить что то подобное на фоне западных санкций?
16:43
30.05.2017
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