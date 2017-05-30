Гости ПМЭФ смогут подать заявки на "дальневосточный гектар"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут подать заявки на "дальневосточный гектар", сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке будут консультировать участников и гостей ПМЭФ по вопросам реализации проекта "дальневосточный гектар". Подобрать подходящий участок и подать заявку можно будет прямо на площадке форума", — говорится в сообщении Минвостокразвития.

Подать заявку на дальневосточный гектар можно будет в зоне "Территория Дальнего Востока", которую представит на форуме Минвостокразвития. Посетителям также расскажут об инвестиционном потенциале макрорегиона и угостят продуктами из Тихого океана и дальневосточной тайги.

Открытие "Территории Дальнего Востока" состоится 1 июня в 09.15 в КВЦ "Экспофорум", в нем примут участие министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и дальневосточные губернаторы. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта будет проводить встречи с потенциальными инвесторами в течение трех дней работы ПМЭФ.

XXI Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 года. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.