На Иркутском авиазаводе рассказали, сколько МС-21 находятся в сборке

Российский пассажирский лайнер МС-21 на взлетно-посадочной полосе неподалеку от цеха окончательной сборки в Иркутске

Российский пассажирский лайнер МС-21 на взлетно-посадочной полосе неподалеку от цеха окончательной сборки в Иркутске

ИРКУТСК. 30 мая — РИА Новости. Иркутский авиационный завод, где 28 мая прошли первые летные испытания пассажирского лайнера МС-21, в настоящее время ведет сборку еще трех самолетов, предназначенных для летных испытаний и пяти серийных самолетов, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Вепрев.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Первый МС-21 поднялся в воздух в минувшее воскресенье с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно.

"Полет включал следующие задания — проверить управляемость и устойчивость самолета в заданных режимах по высоте и скоростям, а также управляемость двигателя. Было проведено снижение самолета, имитация захода на посадку, набор высоты с уходом на круг и посадка. Вся программа полета была выполнена. Эта машина и в дальнейшем будет задействована для летных испытаний", — сказал Вепрев агентству.

Он также отметил, что проект МС-21 является инфраструктурным, поскольку в нем задействованы многие предприятия России. На Иркутском авиазаводе для его реализации было модернизировано базовое производство, освоен комплекс новых технологий при изготовлении деталей, созданы две тысячи дополнительных рабочих мест.

В настоящее время, чтобы выполнить программу летных испытаний в максимально короткие сроки, авиазавод собирает еще три машины, которые будут задействованы только на испытательных полетах, а также параллельно собирает пять серийных машин.

"Учитывая программу и объем летных испытаний, изготавливается еще три машины. Одна из них уже находится в цехе окончательной сборки, в агрегатно-сборочном производстве идет сборка отсеков фюзеляжа для еще одного самолета, в июне уже начнем стыковку. И третья пойдет следом. Параллельно с изготовлением опытных машин идет производство пяти серийных лайнеров. Это позволит сократить сроки, поскольку уже сегодня пакет твердых заказов составляет 175 самолетов", — добавил собеседник агентства.

По словам главного конструктора завода Константина Поповича, первым покупателем пассажирского лайнера МС-21 станет компания "Аэрофлот".