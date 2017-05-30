На Иркутском авиазаводе рассказали, сколько МС-21 находятся в сборке

ИРКУТСК. 30 мая — РИА Новости. Иркутский авиационный завод, где 28 мая прошли первые летные испытания пассажирского лайнера МС-21, в настоящее время ведет сборку еще трех самолетов, предназначенных для летных испытаний и пяти серийных самолетов, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Вепрев.
МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Первый МС-21 поднялся в воздух в минувшее воскресенье с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно.
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"Полет включал следующие задания — проверить управляемость и устойчивость самолета в заданных режимах по высоте и скоростям, а также управляемость двигателя. Было проведено снижение самолета, имитация захода на посадку, набор высоты с уходом на круг и посадка. Вся программа полета была выполнена. Эта машина и в дальнейшем будет задействована для летных испытаний", — сказал Вепрев агентству.
Он также отметил, что проект МС-21 является инфраструктурным, поскольку в нем задействованы многие предприятия России. На Иркутском авиазаводе для его реализации было модернизировано базовое производство, освоен комплекс новых технологий при изготовлении деталей, созданы две тысячи дополнительных рабочих мест.
В настоящее время, чтобы выполнить программу летных испытаний в максимально короткие сроки, авиазавод собирает еще три машины, которые будут задействованы только на испытательных полетах, а также параллельно собирает пять серийных машин.
"Учитывая программу и объем летных испытаний, изготавливается еще три машины. Одна из них уже находится в цехе окончательной сборки, в агрегатно-сборочном производстве идет сборка отсеков фюзеляжа для еще одного самолета, в июне уже начнем стыковку. И третья пойдет следом. Параллельно с изготовлением опытных машин идет производство пяти серийных лайнеров. Это позволит сократить сроки, поскольку уже сегодня пакет твердых заказов составляет 175 самолетов", — добавил собеседник агентства.
По словам главного конструктора завода Константина Поповича, первым покупателем пассажирского лайнера МС-21 станет компания "Аэрофлот".
Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
Пилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
Первый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
Во время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
Инновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
За счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
Группа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
С 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.