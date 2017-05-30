Правительство обяжет госкомпании закупать российские самолеты
09:0330.05.2017
(обновлено: 09:05 30.05.2017)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство РФ обязало своих представителей в советах директоров госкомпаний инициировать рассмотрение вопроса о приобретении или лизинге российских воздушных судов, следует из директивы госпредставителям, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что данная директива не касается авиакомпании "Аэрофлот", Государственной транспортной лизинговой компании и "ВТБ-Лизинга".
"При рассмотрении данного вопроса представители интересов РФ в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ обязаны голосовать "за" принятие решений, предусматривающих в случае необходимости приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года… воздушных судов только отечественного производства", — говорится в документе.
При этом исключения касаются турбореактивных самолетов в максимальным взлетным весом менее 3,8 тысячи килограммов и дальностью полета более 5 тысяч километров, а также с максимальным взлетным весом более 38 тысяч килограммов и дальностью полета свыше 12 тысяч километров.
Таким образом, данная инициатива не коснется ряда зарубежных самолетов бизнес-класса: например, Gulfstream G650 имеет максимальную взлетную массу 45,2 тысячи килограммов, а дальность полета — около 13 тысяч километров.
Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
Пилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
Первый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
Во время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
Инновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
За счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
Группа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
С 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.