Правительство обяжет госкомпании закупать российские самолеты

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство РФ обязало своих представителей в советах директоров госкомпаний инициировать рассмотрение вопроса о приобретении или лизинге российских воздушных судов, следует из директивы госпредставителям, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что данная директива не касается авиакомпании "Аэрофлот", Государственной транспортной лизинговой компании и "ВТБ-Лизинга".

"При рассмотрении данного вопроса представители интересов РФ в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ обязаны голосовать "за" принятие решений, предусматривающих в случае необходимости приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года… воздушных судов только отечественного производства", — говорится в документе.

При этом исключения касаются турбореактивных самолетов в максимальным взлетным весом менее 3,8 тысячи килограммов и дальностью полета более 5 тысяч километров, а также с максимальным взлетным весом более 38 тысяч килограммов и дальностью полета свыше 12 тысяч километров.

Таким образом, данная инициатива не коснется ряда зарубежных самолетов бизнес-класса: например, Gulfstream G650 имеет максимальную взлетную массу 45,2 тысячи килограммов, а дальность полета — около 13 тысяч километров.