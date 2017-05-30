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Экономика

Правительство обяжет госкомпании закупать российские самолеты

09:0330.05.2017
(обновлено: 09:05 30.05.2017)
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© Flickr / Dmitry TerekhovСамолет. Архивное фотоСамолет. Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство РФ обязало своих представителей в советах директоров госкомпаний инициировать рассмотрение вопроса о приобретении или лизинге российских воздушных судов, следует из директивы госпредставителям, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.

Отмечается, что данная директива не касается авиакомпании "Аэрофлот", Государственной транспортной лизинговой компании и "ВТБ-Лизинга".

Новый российский пассажирский самолет МС-21 на аэродроме Иркутского авиационного завода. 28 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Власти планируют продать тысячу самолетов МС-21 за 20 лет
"При рассмотрении данного вопроса представители интересов РФ в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ обязаны голосовать "за" принятие решений, предусматривающих в случае необходимости приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года… воздушных судов только отечественного производства", — говорится в документе.

При этом исключения касаются турбореактивных самолетов в максимальным взлетным весом менее 3,8 тысячи килограммов и дальностью полета более 5 тысяч километров, а также с максимальным взлетным весом более 38 тысяч килограммов и дальностью полета свыше 12 тысяч километров.

Таким образом, данная инициатива не коснется ряда зарубежных самолетов бизнес-класса: например, Gulfstream G650 имеет максимальную взлетную массу 45,2 тысячи килограммов, а дальность полета — около 13 тысяч километров.

Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПервый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.Новый российский пассажирский самолет МС-21 успешно совершил свой первый полет
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПервый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Первый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВо время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.Кабина пилотов нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Во время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.Сотрудники Иркутского авиационного завода у нового российского пассажирского самолета МС-21 после его первого полета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРазработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЭто первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.Новый российский пассажирский самолет МС-21 перед своим первым полетом
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкИнновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.Новый российский пассажирский самолет МС-21 успешно совершил свой первый полет
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Инновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗа счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
За счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДоля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкПроизводство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкОжидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкГруппа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.Сотрудники Иркутского авиационного завода качают на руках тест-пилота после успешного первого полета нового российского пассажирского самолета МС-21
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Группа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкС 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.Новый российский пассажирский самолет МС-21 после своего первого полета
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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С 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.
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