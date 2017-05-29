Рогозин объяснил, почему самолет МС-21 носит номер 21

Сотрудники Иркутского авиационного завода у нового российского пассажирского самолета МС-21 после его первого полета

Сотрудники Иркутского авиационного завода у нового российского пассажирского самолета МС-21 после его первого полета

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал, почему самолету МС-21 присвоен номер 21.

"Мой товарищ-авиаконструктор пишет: "МС-21 на 21% лучше конкурентов во всем — расход топлива, ПЛГ, комфорт, шум, вес и, конечно, наши клиенты заработают на 21% больше, летая на этих самолетах, если сравнить с Boeing и Airbus цены по каталогу", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

"Ну вот. Теперь я понял, почему наш магистральный самолет (МС) приобрел такой счастливый номер", — заключил вице-премьер.

Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 состоялся в воскресенье, 28 мая. Он прошел штатно, все системы машины отработали без сбоев. Лайнер вместимостью от 150 до 211 пассажиров разработан с учетом последних достижений в области самолетостроения, бортового оборудования и систем. Он должен сменить советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".