Минюст начал разработку законопроекта о самозанятых гражданах

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минюст России начал разработку законопроекта о самозанятых гражданах в РФ, соответствующее уведомление размещено на федеральном портале проектов правовых актов в понедельник.

"Минюстом России совместно с Минэкономразвития России, Минтрудом России, Минфином России и аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей организована работа по определению правового статуса самозанятых граждан. По итогам проработки в правительство РФ внесен доклад с предложением о целесообразности закрепления в законодательстве Российской Федерации определения критериев понятия "самозанятый гражданин", — говорится в уведомлении.

По данным министерства, в настоящее время в России значительное количество экономически активных самозанятых граждан, фактически осуществляющих на свой риск предпринимательскую деятельность (без привлечения наемных работников) по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (например, репетиторы, няни, сиделки).

"В целях обеспечения защиты прав самозанятых граждан, установления упрощенного порядка их деятельности, предоставления льгот необходимо законодательно закрепить критерии определения понятия "самозанятые граждане", — говорится в документе.

С 2017 года в РФ введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Действие закона распространяется на три категории людей: сиделки и няни, репетиторы и домработницы. По окончании "налоговых каникул" в 2019 году им придется либо прекратить такую деятельность, либо зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги.

Власти также обсуждают возможности вовлечения таких граждан в систему социальных платежей. Члены Совета Федерации подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается с 2019 года ввести патент для самозанятых граждан, которые не хотят регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. В него предлагается включить и страховые взносы.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь ранее поручил правительству законодательно определить правовой статус самозанятых граждан.