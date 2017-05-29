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Экономика

В долгах как в шелках: ЦБ возьмется за закредитованных россиян

19:4329.05.2017
(обновлено: 20:20 29.05.2017)
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© Fotolia / ptnphotofКредитная задолженностьКредитная задолженность
© Fotolia / ptnphotof

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россияне в скором времени не смогут набирать бессчетное количество кредитов, не имея возможности с ними расплатиться, а банки, со своей стороны — выдавать новые займы тем, кто уже успел обрасти долгами в других кредитных организациях. ЦБ предлагает создать единую базу данных, которая будет отражать совокупную долговую нагрузку каждого из российских заемщиков. Таким образом, полная кредитная история заемщика станет доступна банкам и микрофинансовым организациям (МФО). Соответствующее предложение о поправках в закон "О кредитных историях" регулятор намерен внести в Госдуму.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / BestForYou
Российская банковская система перешла в фазу кредитного цикла, заявили в ЦБ

Собирают по крупицам

Как объяснили в ЦБ, вопрос назрел после многочисленных жалоб российских банков и МФО на злостных должников. Сейчас они собирают данные о заемщиках из разрозненных источников, и часто не обладают полнотой информации.

По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, долговая нагрузка по заемщику сейчас собирается в 16 кредитных бюро, существующих в нашей стране".

В отрасли признают: компаний, которые оказывают банкам такие услуги, достаточно много, основные игроки на этом поле — Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и "Объединенное кредитное бюро". Чтобы составить полную картину банку нужно сотрудничать сразу с несколькими бюро, для многих кредиторов это дорогое удовольствие.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКлиент в кредитном отделе офиса Сбербанка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Клиент в кредитном отделе офиса Сбербанка

В отрасли предполагают, что, cкорее всего, речь в инициативе ЦБ идет об объединении баз кредитных бюро на одном ресурсе.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЦБ начал собирать мнения на рынке об оценке долговой нагрузки заемщиков

Елена Докучаева, президент коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн", отмечает: подобное объединение – нормальная мировая практика, избавляющая игроков рынка от необходимости обращаться к разрозненным ресурсам для получения информации.

Защита неграмотных

Единая база кредитных историй – преимущество и для заемщиков – в первую очередь для тех, кто берет кредит за кредитом, наращивая долговой снежный ком. По идее, новая система оценки должна поставить преграду между финучреждениями и неблагонадежными клиентами.

По подсчетам НБКИ, за первое полугодие 2017-го долговая нагрузка российских заемщиков выросла на 2,5 процентных пункта, причем самый высокий рост показателя был отмечен в сегменте заемщиков с наименьшими доходами — до 20 000 рублей.

Самые высокие темпы роста долговой нагрузки демонстрируют представители самых бедных слоев населения, которым все сложнее обслуживать свои кредитные обязательств, констатировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

© Fotolia / sergojpgПустой кошелек
© Fotolia / sergojpg
Пустой кошелек

"Единая база данных защитит неграмотных заемщиков, которые не в состоянии сами спланировать свою посильную финансовую нагрузку – по сути это принудительная защита. Это не повышение их финансовой грамотности, а скорее заградительный барьер", — указывают в отрасли.

Терминал для оплаты банковскими картами. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Триллион в портфель: россияне оживили рынок кредитных карт

Клин клином вышибают

Впрочем, есть и другая сторона – заемщикам, попавшим в сложную ситуацию с уже имеющимися кредитами, будет гораздо сложнее перекредитоваться. Перекредитовка в другом банке — популярный способ для многих разобраться со старыми кредитами.

По подсчетам ОКБ, в 2016 году больше половины всех заемщиков брали новые кредиты для частичного или полного погашения задолженности по уже имеющимся долговым обязательствам.

При этом 27% из них направляли на погашение старого долга более половины суммы нового кредита.

Игроки рынка предупреждают, что перекредитование отнюдь не абсолютное благо. И смысл оно имеет только в том случае, если новый кредит берется под более низкие проценты и на более долгий срок — в этом случае долговая нагрузка снижается.

Банк же часто не знает, что кредит берется на погашение старого займа, а соответственно не учитывает ситуацию заемщика, и может дать ему ту же самую долговую нагрузку в месяц, с которой тот уже не справился.

© Fotolia / JackFРабота коллекторского агентства
© Fotolia / JackF
Работа коллекторского агентства

Нюансы перекредитовки

"Перекредитовка освобождает от повышенных процентов, которые платятся на необслуживаемый займ, но она должна быть сделана настолько филигранно, чтобы впоследствии заемщик оказался в состоянии обслуживать новый займ с новыми процентами", — объясняет эксперт "Секвойя". В противном случае, одна проблема порождает другую – перекредитуясь, заемщик лишь ухудшает свою ситуацию.

Рейтинг регионов по доле просроченных населением кредитов
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг регионов по доле просроченных населением кредитов

Бывает и так, что заемщики подают документы на перекредитовку сразу в несколько банков, а потом радостно забирают, все деньги "сразу из нескольких касс", оказываясь в итоге в долговой яме.

Волна банкротств?

Ряд экспертов не исключают, что отсутствие перекредитовки, которую серьезно затруднит единая база кредитных историй, может спровоцировать волну банкротств должников. Другие же указывают на то, что полностью снять риски для финансовой системы в любом случае не удастся – для получения второго и третьего кредитов россияне по-старинке будут задействовать своих родственников.

© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монет
© Fotolia / sakkmesterke
Бизнесвумен строит башню из монет

Финансовые власти, впрочем, рассматривают и другие варианты, с помощью которых заемщиков удастся сделать максимально прозрачными. Один из рассматриваемых инструментов —  показатель PTI (payment-to-income), основанный на соотношении ежемесячной долговой нагрузки, долга заемщика и его доходов.

Так, например, если ежемесячный доход заемщика  - 40 000 рублей, а платеж по ипотеке 20 000 рублей, его PTI будет равен 50%.

Применять именно этот критерий для оценки платежеспособности при выдаче новых кредитов ЦБ рекомендовал Национальный совет финнсового рынка. В НСФР считают, что использовать PTI есть смысл при выдаче кредитов на сумму от 100 тыс. руб. на срок от года. При этом предлагается установить предельное значение показателя PTI для заемщика — не более 70% от среднемесячного дохода за последние шесть месяцев.

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