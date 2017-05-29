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Экономика

Набиуллина рассказала о вызовах, стоящих перед российской экономикой

19:2129.05.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фотоПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российской экономике в обозримой перспективе придется столкнуться с рядом внешних и внутренних вызовов, прежде всего, с общим замедлением темпов глобального экономического роста, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В ближайшие 5–10 лет факторы экономического роста в России будут отличаться от тех, которые были источниками роста в 2000-х – первой половине 2010-х годов, заявила глава ЦБ журналу ПМЭФ, подготовленному Росконгрессом.

Внешние факторы

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Какие основные факторы определяют внешние условия, в которых нам предстоит развиваться? Первое – это общее замедление темпов глобального экономического роста. Хотя в 2017 году темпы глобального роста несколько повысились и выглядят более устойчиво, чем в предыдущие девять лет, последовавшие после глобального экономического кризиса, но тем не менее, по сравнению с нулевыми годами рост выглядит все еще малоубедительным", — приводятся ее слова

Второе – отсутствие в мире явных локомотивов роста, предъявляющих растущий спрос на сырьевые товары и другие традиционные товары российского экспорта, сказала глава ЦБ.

"Раньше эту роль играл Китай, но теперь экономический рост в нем замедлился и меняет свое качество – это рост за счет потребления, а не экспорта или инвестиций, и скорее всего, этот рост будет более энергоэффективным. При этом предложение энергетических товаров увеличилось: развилась добыча сланцевой нефти и газа, наблюдается глобальный переизбыток мощностей в металлургии и т. д. Поэтому можно говорить не только о конце нефтяного, но и в целом о конце сырьевого суперцикла", — пояснила Набиуллина.

Третье – это риски роста волатильности на глобальных финансовых рынках, связанные прежде всего с выходом США, а в последующем и еврозоны из политики количественного смягчения, указала она.

Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина и Александр Мурычев на XXXII Общем собрании Ассоциации региональных банков России в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Такая ситуация в глобальной экономике создает значительные вызовы для российской экономики и финансовых рынков, считает глава регулятора.

"Снижение темпов роста, глобальный спрос на традиционные товары российского экспорта ограничивают как рост за счет экспорта этих товаров, так и основанный на выручке от экспорта этих товаров рост спроса на продукцию неторгуемых секторов, включая строительство. Необходимо искать новые экспортные ниши на мировых рынках и в мировых цепочках добавленной стоимости", — отметила Набиуллина.

Внутренние вызовы

Существуют и серьезные внутренние экономические вызовы, добавила глава ЦБ. Потенциал роста за счет использования имеющихся ресурсов и мощностей ограничен; безработица находится на уровне, близком к историческому минимуму; обследования предприятий показывают, что загрузка производственных мощностей близка к историческому максимуму.

"Поэтому основные резервы для роста сейчас находятся в повышении эффективности компаний как в государственном, так и в частном секторе, снижении издержек, повышении качества управления, росте производительности труда, инвестициях, в появлении новых малых и средних предприятий и создании условий для их роста", — указала она.

Экономический рост потребует эффективных финансовых институтов. Именно поэтому фокус политики Банка России – это выстраивание здоровой, надежной и эффективной финансовой системы, способной адекватно оценивать инвестиционные проекты, направлять в них сбережения населения и пользоваться доверием у граждан и бизнеса, отметила Набиулина.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Для достижения этой цели ЦБ будет продолжать работать по трем направлениям: очищение финансовой системы от слабых и неэффективных игроков; совершенствование регулирования и надзора; снятие барьеров и создание условий для развития новых финансовых инструментов, повышающих финансовую доступность и открывающих новые возможности для бизнеса.

Хотя масштабы индустрии финтеха сравнительно невелики, его влияние будет нарастать, а новые технологии станут драйвером роста финансового сектора, полагает глава ЦБ.

"Процесс трансформации финансового сектора будет способствовать экономическому росту через снижение издержек для финансовых организаций, стоимости услуг для клиентов и расширение финансовой доступности. При этом процесс цифровой революции в финансовом секторе нужно направлять таким образом, чтобы не возникало неожиданных рисков для экономики и финансовой стабильности", — заключила она.

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