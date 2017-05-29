На российских прилавках скоро могут появиться креветки и лангусты с Кубы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Морепродукты с Кубы могут скоро появиться на российских прилавках, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ на Кубе Александр Богатырь в преддверии ПМЭФ.

"Новая для нас тема – морепродукты: креветки и лангусты, есть несколько российских фирм, проявляющих активность по этим товарам, надеемся, скоро появятся и первые контракты", — рассказал Богатырь.

По его словам, "надо признать, что объемы производства морепродуктов на Кубе небольшие по меркам международного рынка и у Кубы нет проблем с их реализацией, они прекрасно продаются в Японию и Китай, в Европу".

"Но для кубинцев важно, чтобы их товар был известен и в России, поэтому они готовы выделить определенные объемы, так сказать, для демонстрации флага", — уточнил торгпред.

Кроме того, с Кубы в Россию есть поставки знаменитого рома, но в небольших количествах. "В нашей стране нет традиции его потребления, самый большой рынок рома — это Соединенные Штаты", — добавил Богатырь.