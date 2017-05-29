Россия восполнила дефицит продовольствия, несмотря на западные санкции

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Производство в России основной сельскохозяйственной продукции в условиях санкций стабилизировалось, дефицита продовольствия нет, заявил помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.

"Несмотря на введенные санкции, уровень производства основной сельскохозяйственной продукции стабилизировался и, в целом, дефицит продовольствия ликвидирован за счет развития таких приоритетных направлений как животноводство, свиноводство, семеноводство и племенное хозяйство, а также мелиорация сельскохозяйственных земель", — сказал Абелин журналистам в интервью, приуроченном к предстоящему в начале июня 25-летию Совбеза.

По его словам, продовольственная безопасность остается ниже пороговых значений только по доле отечественной продукции животноводства, по молоку, молочным продуктам и по пищевой соли.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне прошлого года эмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года.

По оценкам Минсельхоза, за время действия продовольственного эмбарго российские сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов.