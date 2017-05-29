Украинский концерн "Антонов" выплатит Минобороны РФ 180 миллионов рублей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску Минобороны России взыскали с украинского государственного авиастроительного предприятия "Антонов" более 180 миллионов рублей неустойки, следует из информации на сайте суда.

Окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу украинского концерна на вынесенное в ноябре решение арбитражного суда Москвы, частично удовлетворившего иск Минобороны, и на принятое в январе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, которым решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

Минобороны России в июле 2015 года потребовало в суде взыскать с ГП "Антонов" более 357 миллионов рублей неустойки за нарушение ответчиком сроков выполнения двух этапов опытно-конструкторских работ (ОКР) в рамках контракта от 16 мая 1989 года на разработку самолета Ан-70. По условиям допсоглашения к контракту, "Антонов" должен был выполнить два этапа ОКР до 25 ноября 2012 года, однако, по состоянию на 20 сентября 2016 года, как указал истец, работы заказчику не были сданы, просрочка составила 1395 дней.

Из материалов дела следует, что Минобороны Украины в июне 2014 года уведомило оборонное ведомство России о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия специалистов Минобороны России. В ответ российское Минобороны сообщило концерну "Антонов", что считает испытания самолета Ан-70 не начатыми, а результаты, полученные украинской стороной, не подтвержденными.

Суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о неподведомственности спора арбитражному суду Москвы, указав, что его компетенция подтверждена заключенным 15 апреля 2002 года допсоглашением к контракту. Также арбитраж Москвы счел недоказанными доводы украинского предприятия о том, что нарушение сроков произошло по вине заказчика. Арбитраж Москвы отметил в решении, что неисполнение "обязательств соисполнителями или Минобороны Украины… не исключает вины Головного заказчика (ГП "Антонов"), в связи с чем оснований для освобождения от ответственности не имеется". В то же время суд первой инстанции удовлетворил иск частично, посчитав возможным снизить неустойку с заявленных 357 миллионов рублей до 180 миллионов рублей.

Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова — авиастроительный концерн Украины. На предприятии было разработано около 100 типов самолетов.