Рогозин назвал преимущества нового российского вертолета Ка-62

ГОРКИ, 29 мая — РИА Новости. Новый российский вертолет Ка-62 имеет многоцелевое назначение и сможет летать в арктических условиях, горной местности, а также использоваться для пассажирских перевозок, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

На совещании премьер-министра Дмитрия Медведева Рогозин рассказал о новом вертолете и его основных параметрах.

По его словам, экипаж нового вертолета составит 1-2 человека. На его борту сможет находиться до 15 пассажиров, в кабине можно разместить две тонны грузов и еще две с половиной тонны можно разместить на подвесном оборудовании.

"Высота полета вертолета до 4,5 километров. Сам по себе вертолет он многоцелевой. Поскольку он создан именно в композите, то у него уникальные аэродинамические возможности. Поэтому он будет использоваться в самых разных направлениях: от Арктики до горной местности, а также как санитарный и пассажирский", — рассказал Рогозин.

По словам вице-премьера, потребность России в таком типе вертолетах достаточно высокая. В свою очередь председатель правительства отметил, что в России должны появляться новые модели вертолетов и самолетов.

"Все-таки Ми-8 очень давно служит. Это очень надежный вертолет в целом. Но эта модель середины шестидесятых годов. Так или иначе, все равно должны появляться новые модели, которые будут уже знаменовать собой новое слово в развитии вертолетостроения. Ка-62 именно такой", — сказал Медведев.