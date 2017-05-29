Citroen отзывает из России 30 тысяч C4 из-за проблем с тросом замка

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Официальный дилер Citroen в РФ отзывает 30 тысяч автомобилей Citroen C4 из-за проблем с тросом замка на обшивке капота, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2011 года по июнь 2016 года.

"Причиной отзыва являются автомобили Citroen C4 хэтчбек/DS4, на которых трос замка на обшивке капота может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации", — говорится в сообщении.

Представители Citroen уведомят владельцев авто, подпадающих под отзыв. На машинах будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота.