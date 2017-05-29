Постпред России в США заявил о росте интереса американского бизнеса к ПМЭФ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Число бизнесменов из США, которые планируют посетить Петербургский международный экономический форум в этом году, будет больше, чем в прошлом, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник в преддверии форума.

"В этом году достаточно большое количество американских бизнесменов планирует посетить Петербургский экономический форум. Желание посетить ПМЭФ есть со стороны американских компаний, организаций, которые представляют интересы бизнеса, Американо-российского делового совета, Американской торговой палаты и так далее", — сказал Стадник.

Он добавил, что в целом, "в (американо-российском – ред.) бизнесе заискрило, каждое мероприятие с каждым разом вызывало все больший и больший интерес".

"Сейчас подтверждается, что больше американских бизнесменов будет на ПМЭФ, и представительство будет более серьезное, приедут те организации, которые раньше по разным причинам не могли этого сделать. Полагаю, что в этом году будет интересная работа", — добавил Стадник.

"Я уверен, что состоятся нужные и полезные мероприятия, посвященные сотрудничеству с США и Северной Америкой", — добавил торговый представитель.

В 2016 году Госдепартамент США рекомендовал своим компаниям не принимать участие в ПМЭФ, мотивируя это тем, что "есть явные риски — и экономические, и репутационные, связанные с их сотрудничеством с представителями власти, вмешивающейся в дела соседней страны", имея в виду вхождение Крыма в состав РФ.