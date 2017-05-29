Российский торгпред рассказал о росте товарооборота с Чехией

ПРАГА, 29 мая — РИА Новости, Александр Куранов. Объем товарооборота между РФ и Чехией в первом квартале 2017 года достиг 1,6 миллиарда долларов, что на 42% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, заявил в интервью РИА Новости руководитель торгового представительства РФ в Праге Сергей Ступарь.

"Со второй половины 2016 года началось постепенное восстановление двустороннего товарооборота. В результате, в первом квартале этого года торговый обмен наших стран составил 1,6 миллиарда долларов, что на 42% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. При этом российский экспорт вырос на 64,1%, достигнув 903 миллионов долларов, а импорт из Чехии — на 19,9% и составил 654 миллиона долларов", — сказал Ступарь.

По словам торгпреда, одновременно растет и инвестиционная активность. Многие чешские компании проявляют заинтересованность в российском рынке, где их продукция всегда была и остается востребованной. В частности, компания BRISK из города Табора в октябре 2016 года открыла завод по производству свечей зажигания, фирма Agrostroj Pelhrimov строит в Воронежской области предприятие по производству сельскохозяйственной техники, станкостроительные компании Hestego и Trimill развивают собственное производство в Ульяновске.

"Вместе с тем, чешские фирмы продолжают активно участвовать в модернизации производственных мощностей российских предприятий, причем такие проекты реализуются при участии кредитных средств чешских банков. Из последних проектов я бы выделил проектирование и поставку оборудования инжиниринговой компанией Chemoprojeсt Nitrogen для строительства производства гранулированного карбамида мощностью 500 тысяч тонн в год для АО "Фосагро-Череповец", а также поставку компанией Papcel бумагоделательного оборудования для российского предприятия "Маяк-Техноцелл", — сказал Ступарь.