Нефть дешевеет после подорожания в пятницу

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Нефть дешевеет в первый день рабочей недели в рамках коррекции после удорожания "черного золота" в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.22 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25% — до 52,38 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,28%, до 49,66 доллара за баррель.

В пятницу нефть дорожала из-за того, что статистика американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes подтвердила затухание темпов прироста количества функционирующих буровых установок в США. По итогам завершившейся 26 мая рабочей недели их число выросло на семь, или на 0,77%, до 908 единиц. Таким образом, темп прироста числа установок снижается уже несколько недель подряд.

В понедельник также ожидается, что объем торгов нефтяными контрактами будет небольшим из-за национальных праздников в Китае, Великобритании и США, пишет газета The Wall Street Journal. Низкие обороты могут усилить волатильность.

Эксперты ожидают, что ближайшим существенным фактором, который повлияет на рынок, станет статистика минэнерго США о запасах нефти в стране, которая будет опубликована в четверг. "Рынок будет пребывать в неуверенности и ожидать подтверждения (ожиданий по рынку — ред.), перед тем как цены смогут пойти вверх", — цитирует газета неназванных аналитиков RBC.