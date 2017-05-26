Новак планирует встретиться с Шефчовичем в Астане в рамках ЭКСПО-2017

НОВАК СООБЩИЛ, ЧТО В ИЮНЕ ПЛАНИРУЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ В АСТАНЕ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ЕВРОКОМИССИИ ПО ЭНЕРГОСОЮЗУ ШЕФЧОВИЧЕМ В РАМКАХ ЭКСПО-2017