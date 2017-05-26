Суд в Лондоне в январе рассмотрит иск Украины по долгу перед Россией

ЛОНДОН, 26 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Первое заседание Апелляционного суда Лондона по заявлению Украины, касающемуся долга перед Россией, запланировано на январь 2018 года, сообщил РИА Новости юрист, переставляющий интересы Москвы в Высоком суде Лондона.

Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявлял, что апелляция на решение высокого суда Лондона будет подана 10 июня.

Высокий суд Лондона в пятницу провел слушания по ряду вопросов, связанных с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме трех миллиардов долларов, а также начисленные проценты.

Украина попросила суд приостановить исполнение судебного решения до рассмотрения апелляционной жалобы.

"Учитывая сложность затронутых вопросов, судья решил отложить вынесение своего решения. Таким образом, после сегодняшнего слушания судья выделит определенное время на то, чтобы рассмотреть вопрос глубже перед тем, как вынести свое решение в надлежащий срок", — говорится в сообщении на сайте Минфина Украины.

По словам юриста, судья по делу Уильям Блэр, который, между прочим, является старшим братом бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, вынесет своё решение к середине июня.