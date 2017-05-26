Кудрин: цены на нефть останутся на текущем уровне до середины 2018 года

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-глава Минфина Алексей Кудрин считает, что цены на нефть останутся на текущем уровне до середины 2018 года.
"Я думаю, что это означает, что некоторое время они могут использовать свой потенциал и тем самым некоторое время временно влиять на цены. Поэтому она (цена нефти — ред.) останется на тех уровнях, на которых находится сейчас, примерно до середины следующего года", — отметил он в кулуарах годового собрания акционеров Сбербанка.
При этом он отметил, что в настоящее время дальше, чем до середины следующего года, планировать очень трудно.
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent с ноября 2016 года колеблется в среднем в диапазоне 50-57 долларов за баррель.