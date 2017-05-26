Кудрин: цены на нефть останутся на текущем уровне до середины 2018 года

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-глава Минфина Алексей Кудрин считает, что цены на нефть останутся на текущем уровне до середины 2018 года.

"В целом положительно. У них как никогда оказался неплохой результат в части дисциплины стран ОПЕК по исполнению своих обязательств. Некоторые страны не исполнили, но некоторые перевыполнили. Поэтому общее исполнение обязательств по сокращению они выполнили примерно на 100%", — прокомментировал Кудрин решение стран ОПЕК продлить договорённости о сокращении добычи нефти.

"Я думаю, что это означает, что некоторое время они могут использовать свой потенциал и тем самым некоторое время временно влиять на цены. Поэтому она (цена нефти — ред.) останется на тех уровнях, на которых находится сейчас, примерно до середины следующего года", — отметил он в кулуарах годового собрания акционеров Сбербанка.

При этом он отметил, что в настоящее время дальше, чем до середины следующего года, планировать очень трудно.

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent с ноября 2016 года колеблется в среднем в диапазоне 50-57 долларов за баррель.