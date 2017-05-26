Московские власти утвердят пакет новых налоговых льгот для бизнеса

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Власти Москвы в ближайшее время утвердят пакет новых налоговых льгот и мер финансовой поддержки для бизнеса, в числе которых компенсация 50% затрат на технологическое присоединение новых предприятий к инженерным коммуникациям и снижение до 10% налога на прибыль для приоритетных для города новых инвестиционных проектов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В новый пакет льгот для бизнеса, по словам мэра, также войдет компенсация вложений в оборудование и снижения налога на прибыль для приоритетных инвестиционных проектов.
"Мы будем компенсировать 15% вложений в оборудование высокотехнологичных предприятий технопарков и до 10% налога на прибыль уменьшим на новые инвестиционные проекты, которые необходимы, приоритетны для города. Новый пакет налоговых льгот и финансовой помощи будет принят и опубликован в ближайшее время", — пояснил Собянин.
В заключение мэр поблагодарил предпринимателей за их труд и вклад в развитие города и поздравил с профессиональным праздником.
Для предпринимателей сформирована инновационная инфраструктура, всего более 1 тысячи объектов. Введена патентная система налогообложения для малого бизнеса, действует система мер финансовой, имущественной, информационной, образовательной, юридической поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.