В правительство внесли проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

ГРОЗНЫЙ, 25 мая — РИА Новости. Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума внесен в правительство РФ, в ближайшее время состоится обсуждение, заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

"Сейчас закон о повышении МРОТ внесён министерством труда в правительство, вот мы его сейчас будем обсуждать", — заявила Голодец.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставил задачу в ближайшие два года увеличить минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

С 1 июля МРОТ повышается до 7,8 тысячи рублей.