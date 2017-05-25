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Экономика

Сделка по добыче нефти продлена, но приятных сюрпризов рынок не дождался

22:5325.05.2017
(обновлено: 23:16 25.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей НегодинНефтяной станок-качалка. Архивное фотоНефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Негодин

ВЕНА, 25 мая – РИА Новости. ОПЕК и другие нефтедобывающие страны приняли ожидаемое решение о продлении сокращения добычи черного золота до апреля 2018 года, не объявив о новых участниках и увеличении объема ограничений. Рынок, не дождавшись приятных сюрпризов, отреагировал на него без энтузиазма – мировые цены на нефть продолжили снижение.

Нефтяные вышки. Архивное фото
© Fotolia / ekina
Нефтедобывающие страны согласились продлить венское соглашения на 9 месяцев

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Никаких обязательств по сокращению добычи при этом не было предусмотрено для двух стран картеля — Ливии и Нигерии, а Иран получил возможность нарастить добычу нефти до досанкционного уровня.

Через 10 дней одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч.

Эти соглашения были заключены на первое полугодие 2017 года с возможностью продления, и в четверг министры стран-участниц собрались в Вене, чтобы обсудить их пролонгацию.

Попытка интриги

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Новак отметил "высокий уровень доверия" с Эр-Риядом по венскому соглашению
Чиновникам в этот день пришлось потрудиться на славу: утром состоялась встреча министров стран ОПЕК, а после обеда они встретились с представителями остальных стран-участниц.

Впрочем, глава Минэнерго РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих еще на прошлой неделе фактически "убили" основную интригу, заявив о намерении рекомендовать продление соглашения еще на девять месяцев. Объем сокращения добычи при этом планировалось оставить без изменений. Такую рекомендацию и дал участникам соглашения мониторинговый комитет (Венесуэла, Кувейт, Алжир, Россия, Оман), который заседал в Вене накануне министерской встречи.

Однако после обнародования рекомендаций комитета, Новак решил внести изюминку в обсуждение, неожиданно заявив, что в числе других вариантов рассматривается продление соглашения сначала на девять месяцев, а затем еще на три. Позже министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби и министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву подтвердили, что такой сценарий обсуждается; но в итоге принят он не был.

Углеводороды: от разведки до потребителя
© РИА Новости, Инфографика
Углеводороды: от разведки до потребителя

Другой приятной неожиданностью для рынка могло стать присоединение к сделке новых стран-участниц: министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что Туркмения, Норвегия и Египет могут примкнуть к соглашению, однако в итоге этого не произошло.

Как следствие, решение ОПЕК и стран, не входящих в картель, неожиданностей не принесло — соглашение решили продлить до 1 апреля 2018 года с сохранением объемов добычи для всех стран.

Шалость не удалась

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефть обвалилась в цене после решения о продлении венского соглашения
Между тем, некоторые трейдеры надеялись на увеличение объемов сокращения добычи, сообщил газете The Wall Street Journal консультант в ION Energy Group Кайл Купер (Kyle Cooper), в то время как продление соглашения на девять месяцев было уже учтено в торгах на рынке. Накануне опрошенные РИА Новости аналитики также сообщили, что решение о продлении сокращение уже было учтено рынком, и вряд ли подстегнет цены к движению вверх.

И мировые цены на нефть отреагировали на известие о продлении добычи соответственно — показав снижение в четверг более чем на 5%. Согласно данным торгов, на 22.30 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,06% — до 51,23 доллара за баррель, на нефть марки WTI — на 5,24%, до 48,67 доллара за баррель.

Не опуская рук

Между тем участники соглашения не теряют оптимизма. Например, министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сказал, что наблюдаемое сейчас падение цен на нефть — временное явление, а Новак призвал не переживать из-за их спада.

"Фундаментальная цена на нефть сейчас находится на хорошем уровне между 50 и 55 долларами за баррель. Поэтому в этом смысле переживать не стоит, рынок есть рынок, колеблется постоянно. Может, увидим и повышение цен. Но волатильность все равно ниже, чем она была до принятия соглашения", — сказал Новак.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© Фото : Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Новак: страны ОПЕК и не-ОПЕК продолжат работу и вне венского соглашения
Он отметил, что сохраняет прогноз цены на нефть в 2017 году в коридоре от 50 до 60 долларов за баррель, а договоренности нефтедобывающих стран ОПЕК и государств вне картеля на министерской встрече в Вене являются, безусловно, позитивным фактором для рынка. При этом он полагает, что текущий уровень цен на нефть достаточно комфортен для РФ.

Министр рассказал, что нефтедобывающие страны обсуждают механизм плавного выхода из соглашения по сокращению добычи, но пока говорить о нем рано. В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch, указало на риск возобновления избыточного производства в 2018 году, если сделка не будет вновь продлена, так как компании продолжают запускать новые проекты, а производство сланцевой нефти в США будет расти.

Третья министерская встреча стран венского соглашения о сокращении добычи нефти, а также 173-й саммит ОПЕК пройдут 30 ноября 2017 года. На ней участники планируют обсудить дальнейшую судьбу соглашения.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК

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