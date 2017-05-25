Сделка по добыче нефти продлена, но приятных сюрпризов рынок не дождался

ВЕНА, 25 мая – РИА Новости. ОПЕК и другие нефтедобывающие страны приняли ожидаемое решение о продлении сокращения добычи черного золота до апреля 2018 года, не объявив о новых участниках и увеличении объема ограничений. Рынок, не дождавшись приятных сюрпризов, отреагировал на него без энтузиазма – мировые цены на нефть продолжили снижение.
ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Никаких обязательств по сокращению добычи при этом не было предусмотрено для двух стран картеля — Ливии и Нигерии, а Иран получил возможность нарастить добычу нефти до досанкционного уровня.
Через 10 дней одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч.
Эти соглашения были заключены на первое полугодие 2017 года с возможностью продления, и в четверг министры стран-участниц собрались в Вене, чтобы обсудить их пролонгацию.
Попытка интриги
Впрочем, глава Минэнерго РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих еще на прошлой неделе фактически "убили" основную интригу, заявив о намерении рекомендовать продление соглашения еще на девять месяцев. Объем сокращения добычи при этом планировалось оставить без изменений. Такую рекомендацию и дал участникам соглашения мониторинговый комитет (Венесуэла, Кувейт, Алжир, Россия, Оман), который заседал в Вене накануне министерской встречи.
Однако после обнародования рекомендаций комитета, Новак решил внести изюминку в обсуждение, неожиданно заявив, что в числе других вариантов рассматривается продление соглашения сначала на девять месяцев, а затем еще на три. Позже министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби и министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву подтвердили, что такой сценарий обсуждается; но в итоге принят он не был.
Другой приятной неожиданностью для рынка могло стать присоединение к сделке новых стран-участниц: министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что Туркмения, Норвегия и Египет могут примкнуть к соглашению, однако в итоге этого не произошло.
Как следствие, решение ОПЕК и стран, не входящих в картель, неожиданностей не принесло — соглашение решили продлить до 1 апреля 2018 года с сохранением объемов добычи для всех стран.
Шалость не удалась
И мировые цены на нефть отреагировали на известие о продлении добычи соответственно — показав снижение в четверг более чем на 5%. Согласно данным торгов, на 22.30 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,06% — до 51,23 доллара за баррель, на нефть марки WTI — на 5,24%, до 48,67 доллара за баррель.
Не опуская рук
Между тем участники соглашения не теряют оптимизма. Например, министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сказал, что наблюдаемое сейчас падение цен на нефть — временное явление, а Новак призвал не переживать из-за их спада.
"Фундаментальная цена на нефть сейчас находится на хорошем уровне между 50 и 55 долларами за баррель. Поэтому в этом смысле переживать не стоит, рынок есть рынок, колеблется постоянно. Может, увидим и повышение цен. Но волатильность все равно ниже, чем она была до принятия соглашения", — сказал Новак.
Министр рассказал, что нефтедобывающие страны обсуждают механизм плавного выхода из соглашения по сокращению добычи, но пока говорить о нем рано. В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch, указало на риск возобновления избыточного производства в 2018 году, если сделка не будет вновь продлена, так как компании продолжают запускать новые проекты, а производство сланцевой нефти в США будет расти.
Третья министерская встреча стран венского соглашения о сокращении добычи нефти, а также 173-й саммит ОПЕК пройдут 30 ноября 2017 года. На ней участники планируют обсудить дальнейшую судьбу соглашения.