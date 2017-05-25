В венском соглашении сохранили исключения для Ливии, Ирана и Нигерии

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Ливия, Иран и Нигерия получили те же исключения в рамках пролонгированного соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК, что и в предыдущей договоренности, сказал РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Да", — ответил он на соответствующий вопрос.

На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Никаких обязательств по сокращению добычи при этом не несут две страны — Ливия и Нигерия.

Кроме того, Иран по условиям венской сделки получил возможность нарастить добычу нефти до досанкционного уровня. В конце апреля министр нефти этой страны Бижан Зангане заявлял, что Иран добывает около 3,8 миллиона баррелей нефти в день.

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.