Россия в мае достигла прежних объемов поставок пшеницы в Турцию

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия в мае вернула прежние — сохранявшиеся до введения запрета — объемы поставок пшеницы в Турцию, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Сейчас мы вернули прежние объемы, после снятия прежних ограничений, и грузим активно", — сказал он.

Он подчеркнул, что РЗС не получал официальных распоряжений от властей Турции по поводу новых ограничений на импорт пшеницы. "Нам сообщили турецкие компании про 25% (лицензий на импорт пшеницы от общего объема, которые должны приходиться на Россию — ред.), пока никаких официальных распоряжений на этот счет не прозвучало", — сказал он.

"Сейчас прозвучало заявление властей (об отсутствии новых ограничений в торговле с РФ — ред). Может, они и дали задний ход, надо подождать, будут ли какие-то дополнительные требования или нет, мы пока не знаем", — добавил Злочевский.

Неофициальные ограничения

В среду стало известно, что Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы, а также на беспошлинные поставки подсолнечного масла из России. По данным газеты "Ведомости" , по новым правилам на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз.

При этом, по словам представителей российской сельхозотрасли, о данных ограничениях пока не было объявлено на официальном уровне. Турецкие экспортеры заявляют, что данная инициатива принадлежит им, а не министерству экономики страны, также отмечая, что ситуация может измениться.

В четверг Минэкономики Турции опровергло информацию о новых ограничениях в торговле с РФ. Анкара следует соглашению с РФ о снятии торговых ограничений, публикации СМИ о новых запретах неверны, говорится в письменном заявлении, распространенном турецким ведомством.

"Помидорная война"

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция отменила введенные в марте ограничения по пшенице и подсолнечному маслу.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.