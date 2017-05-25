Россия в мае достигла прежних объемов поставок пшеницы в Турцию

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия в мае вернула прежние — сохранявшиеся до введения запрета — объемы поставок пшеницы в Турцию, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
"Сейчас мы вернули прежние объемы, после снятия прежних ограничений, и грузим активно", — сказал он.
Он подчеркнул, что РЗС не получал официальных распоряжений от властей Турции по поводу новых ограничений на импорт пшеницы. "Нам сообщили турецкие компании про 25% (лицензий на импорт пшеницы от общего объема, которые должны приходиться на Россию — ред.), пока никаких официальных распоряжений на этот счет не прозвучало", — сказал он.
"Сейчас прозвучало заявление властей (об отсутствии новых ограничений в торговле с РФ — ред). Может, они и дали задний ход, надо подождать, будут ли какие-то дополнительные требования или нет, мы пока не знаем", — добавил Злочевский.
Неофициальные ограничения
При этом, по словам представителей российской сельхозотрасли, о данных ограничениях пока не было объявлено на официальном уровне. Турецкие экспортеры заявляют, что данная инициатива принадлежит им, а не министерству экономики страны, также отмечая, что ситуация может измениться.
В четверг Минэкономики Турции опровергло информацию о новых ограничениях в торговле с РФ. Анкара следует соглашению с РФ о снятии торговых ограничений, публикации СМИ о новых запретах неверны, говорится в письменном заявлении, распространенном турецким ведомством.
"Помидорная война"
В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция отменила введенные в марте ограничения по пшенице и подсолнечному маслу.
В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.