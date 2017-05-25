Опубликовано видео первого полета вертолета Ка-62

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вице-президент России Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter кадры первого полета новейшего вертолета Ка-62.

КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК "Прогресс" и летчиков-испытателей! pic.twitter.com/hrGxZpt48n — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 мая 2017 г.

​Рогозин поздравил с успешным полетом конструкторский коллектив, работников Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина и летчиков-испытателей, поднявших машину в воздух.

Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, поисково-спасательных операций и эвакуации, в том числе и в горных районах. Машина может осуществлять перевозку грузов как внутри кабины, так и на внешней подвеске.