Турецкие экспортеры настаивают на сохранении ограничений в торговле с РФ

АНКАРА, 25 мая — РИА Новости. Турецкие экспортеры настаивают на принятом решении ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из РФ на уровне 20-25% от их общего объема импорта, заявил член управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

Накануне Мете объяснил это решение тем, что экспортеры хотят "обезопасить себя, если с какой-то страной у нас возникнут проблемы". По его словам, решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России на уровне 20-25% принято союзом экспортеров, а Минэкономики Турции поддержало его.

Однако в письменном заявлении, распространенном Минэкономики Турции в четверг, говорилось о том, что Анкара следует соглашению с РФ о снятии торговых ограничений, а публикации о новых запретах неверны.

Ранее турецкие экспортеры инициировали исключение РФ из списка стран, имеющих право на беспошлинные поставки сельхозпродуктов. В настоящее время Россия поставляет Турции около 75% общего объема ввозимой в страну пшеницы.

"Если мы говорим ложь, то пусть они (Минэкономики) скажут правду. Мы подтверждаем наше вчерашнее заявление и отвечаем за свои слова", — заявил Мете в четверг, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление министерства.

В среду газета "Ведомости" сообщила, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России — на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз.

Российская Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) подтвердила РИА Новости введение этих ограничений в отношении российской пшеницы. Как сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, Анкара ввела новые ограничения и на поставки подсолнечного масла из РФ — заявки по лицензиям на импорт в режиме внутренней переработки удовлетворяются не в полном объеме, квота составляет 15-30%.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. После этого Турция отменила введенные в марте ограничения по пшенице и подсолнечному маслу.

В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.