ЦБ предложил считать криптовалюты цифровым товаром

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара, сообщила на заседании рабочей группы в Госдуме зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы два месяца назад провели совещание с министерствами и ведомствами (это Минфин, Минэкономразвития, силовые ведомства), как идентифицировать частные криптовалюты, которые уже по факту имеют хождение по территории России. Наше предложение — относить к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару", — сказала Скоробогатова.

"Предложение было поддержано всеми министерствами и ведомствами. Я думаю, что мы через месяц дадим вам вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать, если вы нас поддержите, потому что объемы становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом. Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как мы контролируем эту деятельность", — добавила зампред ЦБ.