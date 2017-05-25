Союз защиты прав потребителей разработал проект закона о маркировке пива

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Проект закона о введении обязательной маркировки пива, который, по мнению разработчиков, принесет в бюджет дополнительно 50 миллиардов рублей, разработал Национальный союз защиты прав потребителей, сообщил в ходе пресс-конференции председатель организации Павел Шапкин.

Документ в настоящее время не внесен в Госдуму РФ. Со слов Шапкина, проект закона в настоящее время направлен на рассмотрение в профильные комитеты Госдумы РФ, правительство и Росалкогольрегулирование.

"Законопроект, который мы разработали, позволит решить проблему с суррогатным пивом, пивными напитками. Он необходим, чтобы были дополнительные поступления в бюджет. По нашим оценкам, федеральный бюджет от маркировки пива может получать дополнительно около 50 миллиардов рублей ежегодно", — сказал Шапкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, в настоящее время в отношении пивоваренной продукции осуществляется недостаточный контроль и введение маркировки позволило бы урегулировать этот вопрос.

Представитель Федеральной налоговой службы Денис Коротаев сообщил, что обязательная маркировка пива есть в Белоруссии, Грузии, Азербайджане, Турции, Бразилии и ряде других стран. Он также привел данные по сбору акцизов на алкогольную продукцию: акцизные поступления на маркируемую алкогольную продукцию за 4 месяца 2017 года выросли более чем на 30%, на а пивоваренную продукцию — на 1,2%.

Исполнительный директор Национального союза производителей пива и напитков Ксения Якимова в ходе пресс-конференции также отметила, что для разработки подобного законопроекта необходимо привлекать представителей бизнеса. "Маркировка — это норма, несущая очередную нагрузку на бизнес, соответственно и цена на пиво вырастет", — считает Якимова.