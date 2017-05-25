Мантуров: бренды "МиГ" и "Сухой" надо сохранить в рамках ОАК

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в разговоре с журналистами не подтвердил возможности слияния компаний "МиГ" и "Сухой" в рамках Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), назвав этот вопрос формальным: по его словам, главное — сохранить эти бренды, какие бы корпоративные процедуры ни осуществлялись.

Мантуров напомнил, что и "Сухой", и "МиГ" являются интегрированными в ОАК структурами. "И, естественно, любые процедуры, которые реализовываются ОАКом, направлены на достижение результата в части оптимизации расходов, концентрации ресурсов — финансовых и производственных. Поэтому все, что направлено на достижение этих целей, будет реализовываться корпорацией", — заметил он.

"Вопрос кроется не в корпоративных процедурах, а в том, сохранятся ли две школы… Какое юридическое лицо с кем сливается и объединяется — это формальный вопрос экономического толка. Главное, "намоленные бренды" "МиГа" и "Сухого", конечно же, должны сохраниться", — подытожил глава Минпромторга.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники писал, что ОАК обсуждает объединение производителей военных самолетов "Сухой" и "МиГ".

ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. Государство косвенно владеет 90,44% ОАК. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы, среди которых: компания "Сухой"; корпорация "Иркут"; РСК "МиГ"; "Туполев"; "ОАК — Транспортные самолеты"; Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина; Нижегородский авиастроительный завод "Сокол"; "Ильюшин Финанс Ко."; "Авиастар-СП"; ВАСО; ЭМЗ им. В.М. Мясищева; ЛИИ им. М.М. Громова; "АэроКомпозит"; ТАНТК им. Бериева.