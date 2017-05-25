Вертолет Ка-62 совершил первый полет

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Летный образец новейшего вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России", сообщила в четверг пресс-служба холдинга.

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнению операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

"Сегодня, 25 мая, на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") летный образец новейшего вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет", — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что по завершении всех необходимых доработок, произведенных в процессе наземных гонок и полетов в режиме "висения", летный образец вертолета Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 километров в час продолжительностью 15 минут.

Летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 — АО "Камов" — выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

"Сегодняшние летные испытания показали, что мы успешно завершили все необходимые доработки опытной машины, опираясь на результаты выполнения предыдущих пунктов программы по вводу вертолета в строй. В частности, была выполнена проверка устойчивости и управляемости вертолета, работоспособности его основных систем и комплексов", — сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого процитированы в сообщении.

Летный образец вертолета Ка-62 впервые совершил отрыв от земли в апреле 2016 года. В рамках программы его ввода в строй специалистами ПАО ААК "Прогресс" и АО "Камов" было произведено поэтапное усложнение режимов испытаний опытной машины с целью более тщательной проверки всех систем и оборудования вертолета. По завершении испытаний по данной программе, на вертолете начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания. На сегодняшний день на предприятии изготовлено еще несколько опытных образцов Ка-62.