Товарооборот Татарстана и Белоруссии в 2016 году составил около $700 млн

КАЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Товарооборот между Татарстаном и Белоруссией в 2016 году составил около 700 миллионов долларов, но расширению сотрудничества необходимо придать динамику, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов в четверг встретился с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым, который прибыл в Казань для участия в мероприятиях в рамках заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

"Рустам Минниханов сообщил, что по итогам 2016 года общий объем товарооборота между Татарстаном и Белоруссией составил почти 700 миллионов долларов. В то же время пока не удается в полной мере использовать имеющийся потенциал, считает он, необходимо придать динамику усилиям по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", — сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Минниханов подчеркнул, что важно углублять кооперацию товаропроизводителей, прежде всего, в сфере машиностроения и высоких технологий. По его словам, для этого у республики есть все необходимые инфраструктурные условия: наличие особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, инжиниринговых центров и так далее.

"В Татарстане также ведется работа по развитию нано- и биотехнологий, производства композитных материалов, робототехники и ИТ-технологий. Приглашаем белорусские компании для работы на наших инвестиционных площадках. Хорошим примером нашего сотрудничества является взаимодействие в нефтехимической сфере и в области медицинских технологий", — сказал Минниханов. Не менее важным, по его мнению, является расширение связей в гуманитарной сфере: культуре, науке, образовании. Также хорошие возможности для развития контактов имеются в области спорта и туризма.

По словам Кобякова, Татарстан является одним из крупнейших торговых партнеров Белоруссии из числа российских регионов. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы вышли на траекторию наращивания объемов нашего взаимного товарооборота. Есть хорошие перспективы в части развития производственной кооперации в области машиностроения, научно-технического сотрудничества и культурных связей", — считает премьер-министр Белоруссии.

Другие новости региона читайте здесь